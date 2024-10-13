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Gaziantep'te Polise Silahlı Saldırı Anı Kamerada

Gaziantep'te polise silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. İki hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 18:39
Gaziantep'te Polise Silahlı Saldırı Anı Kamerada

Gaziantep'te Polise Yapılan Silahlı Saldırı Anında Yaşananlar

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, Güneykent Mahallesi'nde, aile içi şiddet ihbarına giden polis ekibi, hırsızlık şüphelileri ile karşılaştı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ateş Açma Anı Güvenlik Kamerasında

Polis ekipleri, 31 yaşındaki S.C. ve 26 yaşındaki Y.E. adlı zanlılara “teslim ol” çağrısı yaptı. Buna yanıt olarak, zanlılardan biri silahla ateş açarak karşılık verdi. Polis de zanlıya ateşle karşılık verdi. Olayda kimse yaralanmazken, iki zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde aile içi bir olaya müdahale eden ekiplerimize, bina girişinde bulunan iki şüpheliden biri silah kullanmış, personelimiz de silahla karşılık vermiştir. Takviye ekiplerle birlikte şüpheliler suç aletiyle yakalanmıştır. İlgili adli soruşturma sonucunda her iki şüpheli tutuklanmıştır," denildi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Olayın ardından güvenlik kameralarının sağladığı görüntüler, polisin hızlı müdahalesini ve mücadele kararlılığını gözler önüne serdi. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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