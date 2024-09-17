Gaziantep'te Pompalı Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Pompalı Tüfekle Yaralanma Olayı

Gaziantep'in merkezinde gerçekleşen bir silahlı saldırıda, pompalı tüfek ile yaralanan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Öğretmenevler Mahallesi'nde, Göksel Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Hindioğlu isimli bir şahıs, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açılarak yaralandı.

Hastaneye Kaldırıldı Ancak Kurtarılamadı

Yaralanan Hüseyin Hindioğlu, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Adli Tıp Kurumuna Gönderildi

Hindioğlu'nun cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Polis Soruşturma Başlattı

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı. Gelişmelerin takip edileceği bildirildi.