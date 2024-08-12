Gaziantep'te Pres Makinesine Sıkışan İşletme Sahibi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Trajik Olay

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, pres makinesine sıkışan bir işletme sahibi hayatını kaybetti. Olay, Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan ambalaj üretim tesisi içerisinde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

Mustafa Taş (23), henüz belirlenemeyen bir nedenle pres makinesine sıkıştı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay Yeri ve Sonrası

Olay yerine gelen sağlık ve güvenlik güçleri, Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, gerekli işlemler için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sonuç

Bu trajik kaza, iş güvenliği ile ilgili endişeleri tekrar gündeme getirdi. İşletme sahipleri için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde pres makinesine sıkışan bir işletmenin sahibi öldü. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde pres makinesine sıkışan bir işletmenin sahibi öldü. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde pres makinesine sıkışan bir işletmenin sahibi öldü. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde pres makinesine sıkışan bir işletmenin sahibi öldü. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.