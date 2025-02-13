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Gaziantep'te Ramazan İçin 30 Milyon Lira Yardım Hedefi

Gaziantep'te ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine 30 milyon lira yardım yapılması planlanıyor. Bakkal kart uygulamasıyla destek sağlanacak.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:45
Gaziantep'te Ramazan İçin 30 Milyon Lira Yardım Hedefi

Gaziantep'te İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Boyunca 30 Milyon Lira Yardım

Gaziantep Valiliği, ramazan ayı için başlatılan "Bakkal kart alışveriş çeki" uygulaması ile kentteki ihtiyaç sahiplerine toplamda 30 milyon lira yardım yapmayı hedefliyor.

Vali Çeber'den Proje Hakkında Açıklama

Vali Kemal Çeber, Gaziantep Valiliği'ndeki tanıtım toplantısında projenin kentteki yerel ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlandığını belirtti. Çeber, "Gaziantep, hayırseverlik geleneğiyle dolu bir şehir. Burada insanlar sadece ramazan ayında değil, her zaman hayra destek vermeye yürekten bağlılar. Her hafta imzaladığımız protokollerle, öğrencilere, engellilere ve dezavantajlı kesimlere sürekli yardım eden bir topluluk var," dedi.

Ramazan ayında hayır duygusunun daha da güçlendiğini vurgulayan Çeber, şöyle devam etti: "Ekonomik sıkıntıların bu kadar yoğun olduğu bir dönemde, bakkal esnafımıza destek veriyoruz. Önceki sene yaptığımız yardımlar 35 milyon lira iken, bu sene 30 milyon lira kart bastırdık. Bu yardımın bir kısmını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, diğer kısmını ise hayırseverlerimiz karşılayacak. İhtiyaç sahipleri bakkal esnafımızdan ihtiyaçlarını karşılayacaklar."

Hayırseverlere Çağrı

Vali Çeber, yardımlarını ulaştırmak isteyen hayırseverleri projeye destek olmaya davet etti. Toplantının ardından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Vali Yardımcısı Bülent Uygun, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan ve Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Vakkas Katırlı arasında protokol imzalandı.

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