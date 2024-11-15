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Gaziantep'te Rüşvet ve Sahtecilik Suçlamasıyla 5 Avukat Yargılanıyor

Gaziantep'te rüşvet ve sahtecilik suçlamasıyla 5 avukatın yargılanma süreci başladı. 1 avukat tutuklu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:32
Gaziantep'te Rüşvet ve Sahtecilik Suçlamasıyla 5 Avukat Yargılanıyor

Gaziantep'te 5 Avukatın Yargılanmasına Başlandı

Gaziantep'te "rüşvet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından ötürü haklarında dava açılan 5 avukatın ilk duruşması 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Ö.A. ve tutuksuz sanıklar B.Ş., U.Ş. ile avukatları katılırken, diğer tutuksuz sanıklar C.D. ve H.Ö. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanıklar Suçlamaları Reddetti

Duruşma sırasında sanıklar, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ö.A.'nın tahliyesine karar verirken, eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Dava Sürecinin Geçmişi

Cumhuriyet Başsavcılığı, terör dosyalarıyla yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesinin evrakta sahteciliğe dair yaptığı suç duyurusu üzerine bir soruşturma başlatmıştı. Bu süreçte, mahkemenin katibi M.C.K. 16 Eylül'de, avukat Ö.A. ise 25 Eylül'de tutuklandı. Devam eden soruşturmada, 5 avukat hakkında "rüşvet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla 7 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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