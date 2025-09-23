Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi 1700 Ton Tohum ve 2 Bin Ton Gübre Dağıttı

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'te çiftçilere 1700 ton tohum ve 2 bin ton gübre dağıtarak tarımsal üretime desteğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:35
Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'te çiftçilere 1700 ton tohum ve 2 bin ton gübre dağıttı.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kapcağız Mahallesi'ndeki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada çiftçilerin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Projenin bu yıl 8. ayağını gerçekleştirdiklerini ve bunu sürdürmek istediklerini belirten Tahmazoğlu, "Biz göstermelik bir şey yapmıyoruz. Gerçekten çiftçimizin ihtiyacı olan ve tamamını kapsayan bir çalışmayla yolumuza devam ediyoruz. Biz, çiftçimizin tarlasını ekmesini istiyoruz. Nasıl askerimiz hudutlarımızı bekliyor, bir karış vatan toprağını düşmanı kaptırmamak için mücadele ediyorsa çiftçimizin de tarlalarının bir karışı boş kalmayana kadar ekmesini istiyoruz. Bu yüzden de desteklemeler yapıyoruz." dedi.

Tahmazoğlu ayrıca kuraklık için çalışmalar yaptıklarını ve verilen desteklerle ilçedeki ekili alanların her geçen gün arttığını vurguladı.

Tarım Müdürü ve Protokolün Mesajı

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, destekleri nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür ederek, çiftçilerin rahatça üretim yapabilmesine olanak sağlayacak çalışmalar hayata geçireceklerini söyledi.

Törene, AK Parti Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki ile protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

