Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ve Kudüs Platformu'ndan Filistin'e Destek Yürüyüşü

Gaziantep'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ile Kudüs Platformu işbirliğinde, Filistin'e destek amacıyla kapsamlı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinliğe destek verenler arasında motosiklet konvoyu, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Yürüyüş ve kortej

Programa destek amacıyla 100'e yakın motosiklet sürücüsü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları bulunan motosiklet sürücüleri, kortej halinde Şahinbey Millet Camisi'ne kadar ilerledi. Cami önünde bir araya gelen platform üyeleri ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Şahinbey Millet Kütüphanesi önüne kadar yürüdü.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından katılımcılar Filistin'e destek sloganları attı.

Tahmazoğlu'nun açıklamaları

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek şunları söyledi: '67 bin Filistinli kardeşimiz Gazze'de şehit oldu. 200 binden fazla yaralı kardeşimiz var. Şehit olanların 3'te biri çocuk. Savaşın bir hukuku var. Zalim İsrail, ne hukuk tanıyor ne de hak tanıyor. İsrail, Filistinli kardeşlerimizi sadece bombalar altında öldürmeyip açlığa da mahkum ediyor.'

Tahmazoğlu, Filistinlilerin yokluk ve savaşla mücadele ettiğini, tüm yıkıma rağmen vatanlarını terk etmediklerini belirtti. Platformla birlikte düzenledikleri yürüyüşün duruş ve taraflarını göstermek amacı taşıdığını ifade ederek, 'Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ben inanıyorum ki zafer Filistinlilerin olacak. Çünkü İsrail'in iki yıldan beri bombalamalarına rağmen teslim olmadılar, mücadelelerini sürdürdüler. Sonunda ABD ve İsrail olmak üzere hepsini masaya oturtmaya mahkum ettiler.' dedi.

Dayanışma ve yardım taahhüdü

Tahmazoğlu, savaş öncesinde Şahinbey Belediyesi olarak Gazze ile kardeş şehir bağlantısı bulunduklarını ve daha önce tam donanımlı 5 ambulans gönderdiklerini, mazot ve nakit desteğinde bulunduklarını anlattı. Ramazan ayında iftar verdiklerini ve 20 milyon lira nakit destek sağladıklarını, paranın bir kısmının ulaştığını belirtti. 'Biz Gazze'nin yeniden imarında Şahinbey Belediyesi olarak hazırız' sözleriyle belediyenin imar çalışmalarına katkı vereceklerini vurguladı ve Cumhurbaşkanı'na destekleri için teşekkür etti.

Toplumsal Kalkınma ve Girişimci Derneği Genel Başkanı Mehmet Aytaç ise yürüyüşe 100'e yakın motosiklet ile destek verdiklerini belirterek etkinliğin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayıp Şahinbey Millet Camisi'ne kadar sürdüğünü, bu duruşla Filistin halkının yanında olduklarını dile getirdi.

Etkinliğe Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

