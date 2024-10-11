Gaziantep'te Sahte Alkol Üretimi Operasyonu: 3 Gözaltı

Gaziantep'te Sahte Alkol Üretimi Engellendi

Gaziantep'te, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, sahte alkol üreten 3 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir şekilde yürüttü.

Operasyon Detayları

Yavuzeli ilçesinde, İ.G, M.G. ve H.G. isimli kişilerin sahte alkol üretimi yaptığı iddiaları üzerine harekete geçen jandarma, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Bu operasyon sonucunda, şüphelilere ait 3 ayrı noktada önemli miktarda sahte alkol ele geçirildi. Elde Edilen Malzemeler:

4 bin 500 litre sahte alkol

11 şişe gümrük kaçağı alkol

2 av tüfeği

1 tabanca

3 ton sahte alkol yapımında kullanılan kuru üzüm posası

1 alkol yapımında kullanılan damıtma aparatı

Yakalanan 3 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri devam etmektedir. Bu tür kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.