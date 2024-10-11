Gaziantep'te Sahte Alkol Üretimi Operasyonu: 3 Gözaltı

Gaziantep'te Sahte Alkol Üretimi Engellendi
Gaziantep'te, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, sahte alkol üreten 3 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir şekilde yürüttü.
Operasyon Detayları
Yavuzeli ilçesinde, İ.G, M.G. ve H.G. isimli kişilerin sahte alkol üretimi yaptığı iddiaları üzerine harekete geçen jandarma, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Bu operasyon sonucunda, şüphelilere ait 3 ayrı noktada önemli miktarda sahte alkol ele geçirildi. Elde Edilen Malzemeler:
- 4 bin 500 litre sahte alkol
- 11 şişe gümrük kaçağı alkol
- 2 av tüfeği
- 1 tabanca
- 3 ton sahte alkol yapımında kullanılan kuru üzüm posası
- 1 alkol yapımında kullanılan damıtma aparatı
Yakalanan 3 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri devam etmektedir. Bu tür kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.