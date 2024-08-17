Gaziantep'te Sahte Deterjan Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltında

Gaziantep'te Sahte Deterjan Üretimi Suçüstü
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, sahte deterjan ürettiği belirlenen bir kişi jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
Valilikten Önemli Açıklama
Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sonucunda, sahte deterjan üretimi yapılan bir iş yeri tespit edildi.
Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler
Yapılan operasyonda, 9 kilo 450 gram satışa hazır sahte markalı deterjan ve 2 bin 350 adet farklı markalara ait ambalajlar ele geçirildi.
Şüphelinin Durumu
Şüpheli V.F. gözaltına alınarak jandarma merkezine götürüldü ve burada işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde sahte deterjan ürettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 9 kilo 450 gram satışa hazır sahte markalı deterjan, 2 bin 350 çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde sahte deterjan ürettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 9 kilo 450 gram satışa hazır sahte markalı deterjan, 2 bin 350 çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.