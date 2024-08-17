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Gaziantep'te Sahte Deterjan Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltında

Gaziantep'te sahte deterjan üreten bir kişi jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda çok sayıda sahte ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:38
Gaziantep'te Sahte Deterjan Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltında

Gaziantep'te Sahte Deterjan Üretimi Suçüstü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, sahte deterjan ürettiği belirlenen bir kişi jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Valilikten Önemli Açıklama

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sonucunda, sahte deterjan üretimi yapılan bir iş yeri tespit edildi.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonda, 9 kilo 450 gram satışa hazır sahte markalı deterjan ve 2 bin 350 adet farklı markalara ait ambalajlar ele geçirildi.

Şüphelinin Durumu

Şüpheli V.F. gözaltına alınarak jandarma merkezine götürüldü ve burada işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde sahte deterjan ürettiği tespit edilen şüpheli gözaltına...

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde sahte deterjan ürettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 9 kilo 450 gram satışa hazır sahte markalı deterjan, 2 bin 350 çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde sahte deterjan ürettiği tespit edilen şüpheli gözaltına...

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde sahte deterjan ürettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 9 kilo 450 gram satışa hazır sahte markalı deterjan, 2 bin 350 çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.

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