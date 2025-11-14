Gaziantep'te sahte hesapla 650 bin TL'lik soba dolandırıcılığı

Gaziantep'te kimliği belirlenemeyen bir şahıs, soba satışı yapan bir esnafın sosyal medya hesabını birebir kopyalayarak vatandaşlardan yaklaşık 650 bin TL topladı. Dolandırıcı, verilen ödemeler karşılığında ürün göndermedi.

Olayın detayları

Sosyal medya platformlarında uygun fiyatlı soba ilanları paylaşan şüphelinin, güven sağlamak için sahte yorumlar ve görseller kullandığı tespit edildi. Normalde 30 bin TL olan sobaları '6 bin 500 TL'ye güvenli ödeme' vaadiyle satışa sundu. Ödemeleri aldıktan sonra ürün göndermeyen zanlının, toplamda 100 soba satışı yaparak yaklaşık 650 bin TL vurgun yaptığı belirlendi.

Esnafın tepkisi ve uyarıları

Sahip olduğu mağduriyeti aktaran esnaf Mesut Söylemez, 'Benim sosyal medya hesabım sabit duruyor, onda bir sıkıntı yok. Ancak 'Sobacı Mesut Efendi' adıyla sahte bir sayfa açılmış. Bu sahte sayfada, benim kendi hesabımda paylaştığım videolar yayınlanıyor. İnsanlar o sayfaya girdiklerinde videoları görünce gerçek sandıkları için güveniyorlar' diye konuştu.

Söylemez, dolandırıcının 'güvenli ödeme' adı altında kurduğu düzenekten bahsederek, 'Vatandaşlarımız bunu bilmedikleri için önce bir ödeme yapıyorlar. Satıcı ise "Abi, hesaba geçmedi" diyerek tekrar ödeme istiyor. Bu şekilde dört kez ödeme yapan da var, üç kez yapan da var' ifadelerini kullandı.

Mağduriyetin boyutu ve talep

Söylemez, 'Şu ana kadar abartmayayım ama herhalde 100 soba satmıştır. Bana ulaşan bilgilere göre hem satmış hem de parasını almış. Biz bu durumu yaklaşık iki ay önce fark ettik' diyerek, sahte hesapların kapatılması ve sıkı takibe alınmasını talep etti. Ayrıca dolandırıcılıktan etkilenenlerin Türkiye'nin birçok ilinden olduğunu ve mağdurların özellikle kırsal kesimde yaşayan kişiler olduğunu vurguladı.

Söylemez, mağdurların zararını hafifletmek için bazı müşterilere maliyetine yeni soba gönderdiğini belirterek, '6 bin 500 TL benim aylığımın yarısıydı' diyen mağdurların olduğunu ve bu işin yanına kar kalmaması gerektiğini söyledi. Şikayetlerin yapıldığı, ancak sahte hesapların isim değiştirerek faaliyetini sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililerden sahte hesapların hızlı kapatılması ve dolandırıcının yakalanması yönünde adım atılması bekleniyor.

