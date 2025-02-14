Gaziantep'te Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay İçin Tören Düzenlendi

Gaziantep'te Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay İçin Anma Töreni

7 Şubat'ta Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için Gaziantep Havalimanı'nda bir tören düzenlendi.

Törene Katılım Yoğundu

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Tören, saygı duruşuyla başladı ve şehidin özgeçmişi okundu.

Dua ve Naaşın Gönderimi

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın yaptığı duanın ardından, Osman Oktay'ın naaşı askeri uçakla memleketi İzmir'e gönderildi. Bu anlamlı gün, şehidin anısına düzenlenen bir teşekkür ve saygı gösterisi olarak hafızalarda yer etti.

Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için Gaziantep'te tören düzenlendi.