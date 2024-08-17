Gaziantep'te Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gaziantep'te Yağmurun Etkileri

Gaziantep'te bugün etkisini gösteren sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Kentte hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı sırada başlayan aralıklı yağmur, akşam saatlerinde etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Polis ve İtfaiye Ekiplerinin Önlemleri

Sağanak yağış nedeniyle, yerel polis ekipleri, kavşaklarda önlem almak zorunda kaldı. Biriken sular nedeniyle sürücüler ani su birikintileri ile karşılaşarak zor anlar yaşadı.

Vatandaşların Tepkisi

Birçok vatandaş, ıslanmamak için otobüs duraklarına sığınırken, Kavaklık Parkı'ndan geçen Alleben Deresi'nde su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi. Su birikintilerinin oluştuğu alanlarda sıkışan araçlar, sürücüler tarafından başka noktalara çekilmeye çalışıldı.

, Gaziantep'te yaşanan bu aniden bastıran yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yerel ekipler de önlemler alarak olası sorunları azaltmayı hedefliyor.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.