Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gaziantep'te Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gaziantep'teki sağanak yağışlar caddelerde su birikintilerine neden oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 19:54
Gaziantep'te Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gaziantep'te Yağmurun Etkileri

Gaziantep'te bugün etkisini gösteren sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Kentte hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı sırada başlayan aralıklı yağmur, akşam saatlerinde etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Polis ve İtfaiye Ekiplerinin Önlemleri

Sağanak yağış nedeniyle, yerel polis ekipleri, kavşaklarda önlem almak zorunda kaldı. Biriken sular nedeniyle sürücüler ani su birikintileri ile karşılaşarak zor anlar yaşadı.

Vatandaşların Tepkisi

Birçok vatandaş, ıslanmamak için otobüs duraklarına sığınırken, Kavaklık Parkı'ndan geçen Alleben Deresi'nde su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi. Su birikintilerinin oluştuğu alanlarda sıkışan araçlar, sürücüler tarafından başka noktalara çekilmeye çalışıldı.

Sonuç olarak, Gaziantep'te yaşanan bu aniden bastıran yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yerel ekipler de önlemler alarak olası sorunları azaltmayı hedefliyor.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı