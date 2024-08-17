Gaziantep'te Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gaziantep'te Yağmurun Etkileri
Gaziantep'te bugün etkisini gösteren sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Kentte hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı sırada başlayan aralıklı yağmur, akşam saatlerinde etkisini artırarak sağanağa dönüştü.
Polis ve İtfaiye Ekiplerinin Önlemleri
Sağanak yağış nedeniyle, yerel polis ekipleri, kavşaklarda önlem almak zorunda kaldı. Biriken sular nedeniyle sürücüler ani su birikintileri ile karşılaşarak zor anlar yaşadı.
Vatandaşların Tepkisi
Birçok vatandaş, ıslanmamak için otobüs duraklarına sığınırken, Kavaklık Parkı'ndan geçen Alleben Deresi'nde su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi. Su birikintilerinin oluştuğu alanlarda sıkışan araçlar, sürücüler tarafından başka noktalara çekilmeye çalışıldı.
Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.