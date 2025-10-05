Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Gaziantep'te KOM ekiplerinin operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı; 2 tabanca, 3 silah gövdesi, 3 şarjör, 95 fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 11:32
Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Operasyon ve Gözaltılar

Ekiplerin belirlediği adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramada 2 tabanca, 3 silah gövdesi, 3 şarjör, 95 fişek ve muhtelif silah parçaları ele geçirildi.

Soruşturmanın Durumu

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

