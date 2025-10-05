Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Operasyon ve Gözaltılar
Ekiplerin belirlediği adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ele Geçirilen Malzemeler
Yapılan aramada 2 tabanca, 3 silah gövdesi, 3 şarjör, 95 fişek ve muhtelif silah parçaları ele geçirildi.
Soruşturmanın Durumu
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
