Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 4 silah kaçakçısı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:26
Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Silah Kaçakçılığına Geçit Yok

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanması için yoğun bir çalışma yürüttü.

Operasyonun Detayları

Gerçekleştirilen operasyonda, bir evde yapılan arama sonucunda 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 6 şarjör ve 140 fişek ele geçirildi. Bu gelişme, Gaziantep’te silah kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak kaydedildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alınırken, yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, bir...

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, bir evde yapılan aramada, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 6 şarjör ve 140 fişek ele geçirdi.

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, bir...

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, bir evde yapılan aramada, 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 6 şarjör ve 140 fişek ele geçirdi.

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