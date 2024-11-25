DOLAR
34,58 -0,1%
EURO
36,21 -0,56%
ALTIN
2.969,34 1,22%
BITCOIN
3.397.151,99 -1,48%

Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:08
Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele amaçlı çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Operasyondan Detaylar

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen bu operasyon kapsamında, Şehitkamil ilçesinde belirlenen bir adrese fiziki ve teknik takip yöntemleriyle operasyon düzenlendi. Yapılan baskında, 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 175 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.U., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran Lideri Hamaney, Netanyahu'ya İdam Çağrısı Yaptı
2
28. Uluslararası İş Forumu, 'İnsani ve İktisadi Boyutuyla Göç' Temasıyla Başladı
3
Kahramanmaraş'ta Fırtına Anında Düşen Çatı, Bir Kişiyi Yaraladı
4
Irak Nüfusu 45 Milyonu Geçti: Başbakan Sudani Açıklama Yaptı
5
Ordu'da Karaya Mahsur Kalan 4 Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
6
UNICEF: Haiti'deki Silahlı Çeteler 2023'te Çocukları Hedef Almayı Artırdı
7
Avustralya'daki Sosyal Medya Yasa Tasarısı Ertelendi: Platformlardan Açıklama Geldi

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı