Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele amaçlı çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Operasyondan Detaylar

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen bu operasyon kapsamında, Şehitkamil ilçesinde belirlenen bir adrese fiziki ve teknik takip yöntemleriyle operasyon düzenlendi. Yapılan baskında, 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 175 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.U., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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