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Gaziantep'te Taraflar Arasında Çıkan Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te husumetli kişiler arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 23:17
Gaziantep'te Taraflar Arasında Çıkan Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te Silahlı Kavga meydana Geldi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Fıstıklık Mahallesi'nde bulunan bir kebapçının önünde, husumetli kişiler arasında çıkan tartışma sonucunda silahlı kavga yaşandı.

Kavga Sonucu Yaralılar ve Ölüm

Olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, Süleyman H. ve İlhan H. isimli iki kişiyi yaraladı. Çevredeki vatandaşların hızlıca durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye Kaldırılan Yaralılar ve Durumları

Yaralılar, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, maalesef Süleyman H. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis Ekipleri Zanlıyı Arıyor

Olay sonrası polis ekipleri, suçlu şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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