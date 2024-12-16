Gaziantep'te Tarihi Demir Yolu Yeniden İnşa Ediliyor

Gaziantep İslahiye-Fevzipaşa Demir Yolu Yeniden İnşaat Ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremler nedeniyle zarar gören İslahiye-Fevzipaşa arasındaki 9 kilometrelik tren rayları yeniden yapılıyor. Bu hat, İslahiye'yi Adana ve Mersin'e bağlayan önemli bir ulaşım yolu olarak işlev görmekteydi.

Ulaştırma Bakanlığı Koordinasyonunda Çalışmalar Devam Ediyor

Depremler sonrası kullanılamaz hale gelen raylarda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve AFAD işbirliğindeki çalışmalar hızla ilerliyor. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yaptığı açıklamada, asırlık demir yolundaki onarım çalışmalarının yakın zamanda tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Çalışmaların Detayları ve Müjdesi

Başkan Vural, "Deprem sonrası üst üste binen raylar sökülerek yeni bir hat inşa ediliyor. Heyelan riskinin olduğu bölgelerde zemin güçlendirme çalışmaları da yapıldı. İslahiye-Fevzipaşa arasındaki 9 kilometrede 16 menfez ve çok palyeli çelik koruge sistemli 2 tünel inşa ediliyor. Travest ve rayların yapımında son aşamalara gelindi," diyerek bilgi verdi.

Gaziantep halkı, tarihi demir yolunun yeniden hizmete girmesiyle birlikte ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geleceği müjdesini bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinde zarar gören İslahiye-Fevzipaşa arasındaki 9 kilometrelik tren rayları yeniden yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinde zarar gören İslahiye-Fevzipaşa arasındaki 9 kilometrelik tren rayları yeniden yapılıyor.