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Gaziantep'te Tarım İşçilerini Taşıyan Pikap Devrildi: 1 Ölü, 22 Yaralı

Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan pikap devrildi, 1 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 17:34
Gaziantep'te Tarım İşçilerini Taşıyan Pikap Devrildi: 1 Ölü, 22 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 22 Yaralı

Gaziantep'te meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan bir pikap devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Oğuzeli-Karkamış kara yolunun 10. kilometresinde gerçekleşti. 27 MC 6480 plakalı pikap, Ahmet Gussen yönetiminde, 35 EA 2946 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi. Kaza sonrasında, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralıların Durumu ve Bilgiler

Kazada yaralanan 23 kişi, ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü. Yaralılardan biri ne yazık ki olay yerinde hayatını kaybederken, 8 kişinin durumu ise ağır olarak belirtildi.

Yaralıların çoğunluğunun yabancı uyruklu olduğu ve Oğuzeli ilçesindeki bir tarlada çalıştıkları, işlerinin sona ermesinin ardından pikap ile evlerine dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikabın, hafif ticari araca çarparak devrilmesi...

Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikabın, hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikabın, hafif ticari araca çarparak devrilmesi...

Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikabın, hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikabın, hafif ticari araca çarparak devrilmesi...

Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikabın, hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikabın, hafif ticari araca çarparak devrilmesi...

Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikabın, hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

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