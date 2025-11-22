Gaziantep’te Tehlikeli Anlar: Motosikletle Palet Taşındı

Gaziantep’te Motosikletle Palet Taşınması Trafiği Tehlikeye Attı

Yoğun caddede cep telefonu kamerasına yansıdı

Gaziantep’te yoğun trafikte motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde palet taşınma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Gaziantep’te trafiğin yoğun olduğu bir caddede meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen motosikletin arka kısmında oturan kişi, kucağına aldığı paletle hiçbir güvenlik önlemi almadan yolculuk etmeye başladı.

Hem kendi canlarını hem de çevredeki sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan şahıslar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, motosiklette kucağında paletle yolculuk eden şahsın zaman zaman zor anlar yaşaması ise dikkat çekti.

GAZİANTEP'TE YOĞUN TRAFİKTE MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ ŞEKİLDE PALET TAŞINMA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.