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Gaziantep'te Tır-Minibüs Çarpışması: 2 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep'te meydana gelen kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 12:19
Gaziantep'te Tır-Minibüs Çarpışması: 2 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep'te Feci Kaza: Tır ile Minibüs Çarpıştı

Gaziantep'te, Bestami Kartal yönetimindeki 46 BL 766 plakalı tır ile Cuma Atılgan idaresindeki 27 B 0500 plakalı minibüsün çarpışması sonucunda feci bir kaza meydana geldi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Kaza sonucu yaralanan toplamda 7 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan minibüsteki Mohammed Emin Çelik ile Ümit Karaçalıoğlu, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın sebebiyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaza Sonrası Olay Yeri İncelemesi

Yetkililer, kaza hakkında gerekli incelemeleri başlatarak, kazanın sebebini araştırmaya koyuldu. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

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