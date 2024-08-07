Gaziantep'te Tır ve Otomobil Çarpıştı, 4 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Nuradağı-Gaziantep kara yolu üzerindeki Kömürler Mahallesi'nde gerçekleşti. Y.B. (23) yönetimindeki 47 ADN 714 plakalı tır, Ö.Ş. (56) kontrolündeki 33 YBD 65 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralıların Durumu

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine, sağlık ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ö.Ş. ile birlikte H.G. (50), R.A. (56) ve A.İ.Ş. (64) yaralandı.

Hastaneye Sevk

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.