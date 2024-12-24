Gaziantep'te Tıra Çarpan Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Trajik Kaza: Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, kamyonet sürücüsü Serkan Akdeniz (24), tıra çarparak yaşamını yitirdi. Olay, Akdeniz'in kullandığı 27 ET 552 plakalı kamyonet ve yine sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 AJL 185 plakalı tır arasında gerçekleşti.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Kaza sonrasında çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrolde, ne yazık ki Akdeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri

Serkan Akdeniz'in cenazesi, detaylı inceleme için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı. Bu trajik olay, bölgedeki trafik güvenliği konusunu tekrar gündeme getirirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.