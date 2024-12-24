DOLAR
35,25 0,01%
EURO
36,78 -0,39%
ALTIN
2.963,31 -0,27%
BITCOIN
3.320.212,76 -0,8%

Gaziantep'te Tıra Çarpan Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet sürücüsü Serkan Akdeniz yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:01
Gaziantep'te Tıra Çarpan Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Trajik Kaza: Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, kamyonet sürücüsü Serkan Akdeniz (24), tıra çarparak yaşamını yitirdi. Olay, Akdeniz'in kullandığı 27 ET 552 plakalı kamyonet ve yine sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 AJL 185 plakalı tır arasında gerçekleşti.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Kaza sonrasında çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrolde, ne yazık ki Akdeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri

Serkan Akdeniz'in cenazesi, detaylı inceleme için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı. Bu trajik olay, bölgedeki trafik güvenliği konusunu tekrar gündeme getirirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Bölgeye 112 Acil...

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Bölgeye 112 Acil...

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Baygın Bulunan Gonca Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
3
Düzceli Usta, 1977 Model Aracını Torunlarına Miras Bırakıyor
4
Bursa'da Kaybolan R.O. İçin Arama Çalışmaları 3. Günde Devam Ediyor
5
Danimarka Trump'ın Grönland Açıklamalarına Tepki Gösterdi
6
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: 12 Ölü, 5 Yaralı
7
Beyoğlu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!