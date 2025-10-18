Gaziantep'te Tırda 510 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te tırda çuvallar içinde 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 00:15
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 00:15
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce il çıkışındaki yol kontrolünde, narkotik köpeğinin yardımıyla tırda yapılan aramalarda çuvallar içinde 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

