Gaziantep'te Tırda 510 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te Tırda 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Bir zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce il çıkışındaki yol kontrolünde, narkotik köpeğinin yardımıyla tırda yapılan aramalarda çuvallar içinde 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

