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Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen kaza, bir kişinin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 19:12
Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep'te Feci Kaza

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Halilbaş Mahallesi'nde, İ.A. yönetimindeki 27 ASZ 755 plakalı otomobil, Ö.Ç. idaresindeki 02 AEP 592 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Olay Yerine Müdahale

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Yaralılar hızlıca ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Ölü ve Yaralılar

Kazanın etkisiyle otomobilde bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 5 kişinin durumu ise hastanelerdeki tedavi süreçlerinde değerlendiriliyor.

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