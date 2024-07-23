Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Gaziantep'te Feci Kaza

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil tıra arkadan çarparak büyük bir faciaya yol açtı. Bu trajik kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, otomobilin 34 SA 9309 plakası ile sürücüsü Mehmet Dağ’ın kontrolünde, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Belkız Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Dağ, aynı yönde seyreden 11 AA 643 plakalı tıra arkadan çarptı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonucunda sürücü Mehmet Dağ ile birlikte aracında bulunan İbrahim Dağ (50), Meryem Dağ, Yusuf Dağ, Emine Dağ ve Ali Dağ yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları Nizip Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Dağ, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.