Gaziantep'te Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'te Feci Kaza!

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, bir traktör ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı.

Kaza Anı ve Olay Yeri

Olay, Karkamış yolu üzerindeki Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet G. tarafından kullanılan otomobil, Mehmet B. (65) yönetimindeki traktör ile çarpıştı.

Yardım Giderken İkinci Kaza

Kaza sonrasında otomobildeki kişilere yardım etmek amacıyla traktörden inen Mehmet B'ye, plakası henüz belirlenemeyen başka bir araç çarptı.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerinden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızlıca bölgeye intikal etti. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan müdahalede, Ahmet G. ve Mehmet B.'nin olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Yaralıların Durumu

Olayda yaralanan üç kişi, sağlık ekipleri tarafından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.