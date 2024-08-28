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Gaziantep'te Tüfekle Açılan Ateş Sonucu Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bir manav, çocuklara tüfekle ateş açtı ve 11 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 16:06
Gaziantep'te Tüfekle Açılan Ateş Sonucu Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Trajik Bir Olay

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, Güzelvadi Mahallesi'nde bir manav, üzerlerine tüfekle ateş eden bir grup çocuğun hedefi oldu. Olay akşam saatlerinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Mahalledeki manav M.T.'nin açtığı ateş sonucu, 11 yaşındaki E.B.B. ağır yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni ve Tutuklama

Hayatını kaybeden E.B.B.'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sürecinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Çocuğun cenaze namazı Yeşilkent Mezarlığı'nda kılındı ve ardından defnedildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.T. (62), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Gaziantep'te, mahalle manavının üzerlerine doğru tüfekle ateş ettiği bir grup çocuktan 11...

Gaziantep'te, mahalle manavının üzerlerine doğru tüfekle ateş ettiği bir grup çocuktan 11 yaşındaki E.B.B. hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, mahalle manavının üzerlerine doğru tüfekle ateş ettiği bir grup çocuktan 11...

Gaziantep'te, mahalle manavının üzerlerine doğru tüfekle ateş ettiği bir grup çocuktan 11 yaşındaki E.B.B. hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, mahalle manavının üzerlerine doğru tüfekle ateş ettiği bir grup çocuktan 11...

Gaziantep'te, mahalle manavının üzerlerine doğru tüfekle ateş ettiği bir grup çocuktan 11 yaşındaki E.B.B. hayatını kaybetti.

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