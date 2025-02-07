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Gaziantep'te Türkiye'nin Deprem Gerçeği Çalıştayı Başladı

Gaziantep'te deprem gerçeği ele alınıyor. TMMOB ve Gaziantep Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen çalıştayda, afet yönetimi konuları görüşülüyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:08
Gaziantep'te Türkiye'nin Deprem Gerçeği Çalıştayı Başladı

Türkiye'nin Deprem Gerçeği Gaziantep'te Ele Alınıyor

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin desteği ve çeşitli kurumların işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye'nin Deprem Gerçeği Çalıştayı" başladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası ve Gaziantep Kent Konseyi işbirliğinde gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, geçmiş yıllarda yaşanan depremlerden çıkarılan dersler ele alınıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ikinci yıl dönümünde düzenlenen çalıştayın ana teması, "Türkiye'nin Deprem Gerçeği: Deprem İllerinde Mimarlık, Planlama ve Afet Yönetimi" oldu. Bu kapsamda, arama-kurtarma, geçici barınma, hasar tespiti, güçlendirme, imar ve yapı denetim mevzuatı, afet riskli alanlar ve kentsel dönüşüm gibi konular üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalıştayın amacının depremden çıkarılan sonuçlarla bir daha benzer acıların yaşanmaması olduğunu vurguladı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise bu çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Bu acılar ve felaketlerin tekrardan yaşanmaması için bu çalışmaları yapıyoruz. Aklı, tekniği, bilimi kullanmalıyız. Doğal afetlerden bahsediyorsak, doğaya saygılı olmalıyız" şeklinde konuştu.

Çalıştaya, TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Eres Özdoğan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. İki gün sürecek çalıştay, sempozyum ve kapsamlı bir raporun hazırlanmasıyla sona erecek.

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesinin desteği, ilgili kurumların işbirliğinde düzenlenen...

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesinin desteği, ilgili kurumların işbirliğinde düzenlenen "Türkiye'nin Deprem Gerçeği Çalıştayı" başladı.

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesinin desteği, ilgili kurumların işbirliğinde düzenlenen...

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesinin desteği, ilgili kurumların işbirliğinde düzenlenen "Türkiye'nin Deprem Gerçeği Çalıştayı" başladı.

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