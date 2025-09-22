Gaziantep’te Ulaşım Değişiyor: 25 Yerli, 18 Metre ve 100 Kişilik Elektrikli Otobüs Filoda

Gaziantep’te yeni dönem: 25 yerli elektrikli otobüs filoya katılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda kullanılmak üzere 18 metre uzunluğunda, 100 kişi taşıma kapasiteli, yerli üretim 25 elektrikli otobüsü filosuna katıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırma ve çevre dostu ulaşım bilincini güçlendirme hedefiyle Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bursa'da bulunan KARSAN fabrikalarını ziyaret ederek yeni otobüsleri yerinde inceledi.

Proje kapsamı ve finansman

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2. dönem kapsamında, "Gaziantep için sürdürülebilir ve akıllı mobilite strateji planı" çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa Birliği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında alınan elektrikli otobüslerin finansmanının yüzde 85'i AB tarafından karşılandı.

Açıklamada, 18 metre uzunluğundaki ve 100 kişi kapasiteli otobüslerin 1 aya kadar belediye filosuna katılarak toplu taşımada kullanılmaya başlayacağı, bu uygulamayla Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin elektrikli otobüs filosuna geçecek ilk belediye olacağı bildirildi.

Başkan Fatma Şahin'in değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatma Şahin, KARSAN'ın 60 yıllık tecrübesi ve yerli mühendislerin yetkinliğinin elektrikli otobüslerde en güzel şekilde ortaya çıktığını vurguladı.

Şahin şunları kaydetti:

"Bu otobüsler, Avrupa Birliği projesiyle geliyor. Gaziantep Büyükşehir olarak sürekli filomuzu güncelliyoruz. Önce filoyu gençleştirdik, sonra CNG'ye geçtik. Şimdi de akıllı ulaşım, çevre dostu bir ulaşım için bu otobüslerle birlikte yeni döneme geçiyoruz. 25 elektrikli otobüsümüz var. Ama bu otobüsün Türkiye'deki en büyük özelliği 18 metre ve aynı anda 100 kişiyi taşıyabiliyor olması. Hem akıllı hem de çevre dostu bir otobüs. Koltuklar da dış boyaya uygun ve estetik. Tamamen konforlu, güvenli, acil durumlarda hızlı müdahale edileceği özellikleri var. Her şeyin düşünüldüğü otobüsler şehrimize hayırlı olsun. Günün sonunda vatandaşın mutlu bir şekilde yuvasından işine, işinden yuvasına döndüğü bir ulaşım altyapımız oluyor. Bir ay sonra bu otobüsleri şehrimizle buluşturacağız."

Gaziantep, bu adımla akıllı ve çevre dostu toplu ulaşım hedefinde önemli bir adım atmış oluyor.

