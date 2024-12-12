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Gaziantep'te Uluslararası Göçmenler Günü Etkinliği Düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi ve IOM işbirliğiyle, Uluslararası Göçmenler Günü'nde göçmen haklarına dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:01
Gaziantep'te Uluslararası Göçmenler Günü Etkinliği Düzenlendi

Uluslararası Göçmenler Günü Gaziantep'te Kutlandı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği, üniversite yerleşkesindeki Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Göç, İnsanlığın Öncelikli Problemi

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, etkinlikte yaptığı konuşmada göçün insanlığın en önemli sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Sarıbıyık, Türkiye’ye gelen göçmenleri 'misafir' ya da 'kardeş' olarak değerlendirdiklerini belirterek, “Bu insanlık adına yüce ahlaklılığın, yüce merhametin bir gereğidir,” dedi.

Suriyeli Kardeşlerimize Destek

Sarıbıyık, konuşmasına Suriye'deki durumu hatırlatarak devam etti. “Suriye’de 61 yıldır devam eden Baas rejiminin çöktüğünü gördük. Umut ediyorum ki; Suriyeliler, dış müdahalelerden arındırılmış bir şekilde kendi geleceklerini belirleyebilir.” ifadelerini kullandı.

Farkındalık ve İşbirliği

GAÜN Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Çiçek de, Türkiye'deki sığınmacı sayısına dikkat çekerek, “Türkiye’de 4 milyon sığınmacı var. Onlarla bakış açımızı sağlıklı bir zemine oturtmak zorundayız.” şeklinde konuştu. Çiçek, etkinliklerin toplumsal farkındalığı artırma açısından önemli olduğunu vurguladı.

Güvenli Göçün Önemi

IOM Türkiye Misyon Şefi Gerard Karl Waite ise, güvenli ve düzenli göçün herkesin faydasına olduğunu belirtti. Yürütülen araştırmalara göre, göçmenlerin iş gücü talebini karşılamada kritik bir rol oynayabileceği ifade edildi. Waite, bu konuda her türlü destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Etkinlikteki Diğer Faaliyetler

Konuşmaların ardından göçmen öğrencilerden oluşan bir koro, musikî dinletisi gerçekleştirdi. Ayrıca göçmenlerle ilgili düzenlenen fotoğraf sergisi gezildi ve belgesel gösterimi yapıldı. “Birlikte yeniden inşa etmeye devam ediyoruz” konulu panel de etkinlik kapsamında yer aldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye işbirliğiyle...

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye işbirliğiyle, "Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında etkinlik yapıldı. Üniversite yerleşkesindeki Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte IOM Türkiye Misyon Şefi Gerard Karl Waite, konuşma yaptı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye işbirliğiyle...

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye işbirliğiyle, "Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında etkinlik yapıldı. Üniversite yerleşkesindeki Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte IOM Türkiye Misyon Şefi Gerard Karl Waite, konuşma yaptı.

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