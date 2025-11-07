Gaziantep'te 'üvez' İstilası: Antep Fıstığı Psilidi Şehir Merkezine Taştı

Gaziantep'te 'üvez' istilası yaşamı zorluyor

Gaziantep'te son günlerde etkisini artıran küçük sinek olarak bilinen 'üvez' istilası, kent merkezleri ve özellikle kırsal mahallelerde vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Kapı ve pencerelerini açamaz hale gelen halk, dışarı çıktıklarında bile nefes almakta güçlük çektiğini belirtiyor.

Belediye ilaçlama çalışmaları sonuç vermiyor

Şehir genelinde başlatılan ilaçlama çalışmalarıyla park, bahçe ve su birikintilerinde yoğun müdahaleler yapılsa da sinek yoğunluğu azalmıyor. Fıstık üretim alanlarında ilaçlama artırılsa da, yetkililer ve vatandaşlar kısa vadede çözümün yetersiz kaldığını söylüyor.

İklim değişikliği ve mevsimsel koşullar etkili

Gaziantep'te yazın çok sıcak geçmesinin ardından sonbahara girilmesine rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, gündüzleri zaman zaman 26 dereceye kadar ölçülüyor. Uzmanlar, yağış ve soğuk havaların gecikmesinin sineklerin çoğalmasında etkili olduğunu vurguluyor.

Uzman açıklaması: Tür ve popülasyon dinamikleri

Gaziantep Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yaran, sıcaklıkların düşmemesi nedeniyle sineklerin aktivasyon dönemlerinin uzadığını belirtti.

Yaran'ın değerlendirmesi şöyle: "Son günlerde Gaziantep ilinde ve ilçelerinde gözlemlenen halk arasında ‘üvez’ olarak bilinen ‘Antep fıstığı psilidi’ oldukça yoğun bir popülasyon halinde şehir merkezlerinde vatandaşları rahatsız etmektedir. Özellikle küresel iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Antep fıstığının toplanması nedeniyle pestisit kullanımının sonlanmasına bağlı olarak popülasyon miktarında ciddi artışlar gözlemlenmiştir. Normal şartlar altında bu böceklerin artık kışlama dönemlerine geçmesi gerekirken sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yoğunlukları artmış, şehir merkezlerine doğru bir uçuş gerçekleşmiştir. Tabi bu böceklerin ilaçlama olmaksızın havalar soğudukça ve yağmurlar düştükçe kışlık formlarının kışlama alanlarına geçmeleri ya da yumurtlayarak hayatlarını kaybetmelerini beklemek gerekiyor. Şehir merkezlerinde gereksiz ilaçlamaların aslında vatandaşa bir faydası olmayacağı gibi çevreye zarar vereceğini düşünmekteyiz".

Sağlık riski yok, tarımsal zarar uyarısı

Doç. Dr. Yaran, iklim krizi nedeniyle yaşanan kuraklığa dikkat çekerek bu böceklerin Antep fıstığının yapraklarında bitki öz suyuyla beslenen türler olduğunu ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin bulunmadığını söyledi. Yaran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu böcekler Antep fıstığı bitkisinin yapraklarında bitki öz suyuyla beslenen böceklerdir, insan sağlığına ya da diğer hayvanların sağlığına herhangi bir olumsuz etkileri bulunmamaktadır. Bu bitkiler yabanıl bitkilerden ziyade sadece Antep fıstığına özgü bir türdür. İnsanların bu noktada korkmasını gerektirecek herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Zaman içerisinde popülasyonları da zaten kendiliğinden düşecektir. Vatandaşlar mümkün olduğunca havalarda serinlemesiyle beraber pencerelerini açmasınlar. Bu sinekleri içeriye almadan mücadele edebilirler. Sineklerin popülasyon yoğunluğu çok yüksek olduğu için ilaçlamayla ya da başka bir önlemle sineklerle mücadele etmek mümkün değil ve birkaç gün içerisinde de havaların soğumasıyla beraber popülasyon yoğunluklarının düşeceğini ve insanları rahatsız eder pozisyondan çıkacağını düşünüyoruz. Onun dışında çevreye verdiği herhangi bir zarar yoktur".

Tarımsal etkiler

Yaran, bu türün 'Antep fıstığı psilidi' (üvez) olarak bilindiğini ve fıstık yapraklarındaki öz suyu emerek bitkiye zarar verdiğini belirtti. Yapraklardaki emilim ve bırakılan yapışkan madde nedeniyle fotosentez ve bitki gelişiminin olumsuz etkilendiğini, bunun da ürün kaybına veya fıstıkların içlerinin dolmamasına yol açabileceğini söyledi. Ayrıca bu böceklerin yılda 8-10 nesil verebildiğini ve hasat sonrası pestisit kullanımının sona ermesinin popülasyonun artmasında rol oynadığını ifade etti.

Vatandaşlar, belediye ve tarımsal kurumlardan gelen bilgileri takip ederek pencerelerini kapalı tutma ve kişisel korunma önlemleriyle kısa vadede etkilerini azaltmayı hedefliyor. Uzmanlar ise popülasyonun havaların soğumasıyla birlikte düşeceğini öngörüyor.

KURAKLIĞIN ARDINDAN SİNEK İSTİLASI BAŞLADI