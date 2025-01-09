Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 13 Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Yapılan Arama ve Ele Geçirilen Malzemeler

Ekipler, belirlenen bir iş yeri ve bir evde gerçekleştirdikleri aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi. Yapılan operasyon sonucunda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri şu anda devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili bilgilerin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.