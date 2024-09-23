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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:18
Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir aracı durdurdu.

Yapılan detaylı aramada, uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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