Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon Detayları
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir aracı durdurdu.
Yapılan detaylı aramada, uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.