Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Sentetik Madde Ele Geçirildi

Gaziantep'te Uyuşturucu Yakalanması

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, 5 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayın Detayları

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği huzur ve güven uygulaması sırasında A.Ç. isimli bir şahıs şüphe üzerine durduruldu.

Ekipler, yaptıkları aramada bavulunda 5 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu tespit etti ve ilgili şahısı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bavulunda 5 kilo 100 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı. Ekiplerin şüphelinin üzerinde ve bavulunda yaptığı aramada, 5 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.