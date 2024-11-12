DOLAR
34,37 -0,21%
EURO
36,55 0,14%
ALTIN
2.885,72 0,34%
BITCOIN
2.931.659,97 1,87%

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 112 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:36
Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Gaziantep'te düzenlenen büyük bir uyuşturucu operasyonunda, 112 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iki araç ile bir adrese baskın yaptı.

Operasyonun Detayları

Gerçekleştirilen operasyonda, 112 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili olarak gözaltına alınan beş şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Yerel Güvenlik Güçlerinin Mücadele Azmi

Bu operasyon, Gaziantep'teki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının ne denli kararlı bir şekilde sürdüğünü gösteriyor. Yetkililer, yasa dışı maddelere karşı mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fırat Çakıroğlu'nun Anneden İzmir Valiliği'ne Şehitlik Başvurusu
2
Van Gölü'ne Düşen Dana, Mahalle Sakinleri Tarafından Kurtarıldı
3
Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 11 Gözaltı
4
X. Milletlerarası Türkoloji Kongresi İstanbul'da Başladı
5
Üsküp'te AB-Türkiye İlişkileri Paneli: Kuzey Makedonya'nın Geleceği Tartışıldı
6
İran ve Suudi Arabistan İlişkilerini Güçlendirme Vurgusu
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak