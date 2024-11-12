Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Gaziantep'te düzenlenen büyük bir uyuşturucu operasyonunda, 112 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iki araç ile bir adrese baskın yaptı.

Operasyonun Detayları

Gerçekleştirilen operasyonda, 112 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili olarak gözaltına alınan beş şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Yerel Güvenlik Güçlerinin Mücadele Azmi

Bu operasyon, Gaziantep'teki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının ne denli kararlı bir şekilde sürdüğünü gösteriyor. Yetkililer, yasa dışı maddelere karşı mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.