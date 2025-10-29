Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: Biri Aranan Hükümlü 4 Kişi Gözaltında

Yayın Tarihi: 29.10.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 15:11
Operasyon ve Gözaltılar

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı ve belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında dolandırıcılık suçundan 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü de bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 128 gram sentetik uyuşturucu, 51 kök Hint keneviri ve 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.

