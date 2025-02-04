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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 1.4 milyon sentetik hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:49
Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önemli bir çalışma yürüttü.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Operasyon sırasında, narkotik dedektör köpeği ile birlikte kent merkezinde bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan incelemelerde, çuvallara yerleştirilmiş olan 1 milyon 427 bin 647 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adli Süreç Başlatıldı

Yakalanan şahısların emniyetteki ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından sorgulanan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Operasyona Dair Görüntüler Paylaşıldı

Özel ekipler tarafından gerçekleştirilen bu başarılı operasyona dair görüntüler, basın mensuplarıyla paylaşıldı. Söz konusu görüntülerde, polisin arama yaptığı otomobil ve çuvallardaki uyuşturucunun ele geçirilmesi yer aldı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Narkotik...

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Narkotik dedektör köpeğinin de destek verdiği aramalarda, çuvallara yerleştirilen 1 milyon 427 bin 647 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

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