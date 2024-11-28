Gaziantep’te Yangın Faciası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Yangın Sonrası Acı Paylaşım

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 23 Kasım tarihinde meydana gelen yangında duman zehirlenmesi sonucu 3 yaşındaki Zeynel Abidin Kuş hayatını kaybetti.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Kurudere Mahallesi'nde Ali Kuş'a ait iki katlı evin giriş katında, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında anne Arzu Kuş (31) ve oğlu Zeynel Abidin Kuş dumandan etkilendi. Her ikisi de hemen Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Ne yazık ki, 5 gün süren tedavi sürecinin ardından küçük Zeynel Abidin, yaşamını yitirdi. Cenazesinin Nurdağı Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Anneye Devam Eden Tedavi

Anne Arzu Kuş'un tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Bu trajik olay, aile ve çevresindeki herkes üzerinde derin bir etki bıraktı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.