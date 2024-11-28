DOLAR
34,62 0,06%
EURO
36,6 -0,02%
ALTIN
2.944,49 -0,24%
BITCOIN
3.291.457,91 1,31%

Gaziantep’te Yangın Faciası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki çocuk, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:26
Gaziantep’te Yangın Faciası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Yangın Sonrası Acı Paylaşım

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 23 Kasım tarihinde meydana gelen yangında duman zehirlenmesi sonucu 3 yaşındaki Zeynel Abidin Kuş hayatını kaybetti.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Kurudere Mahallesi'nde Ali Kuş'a ait iki katlı evin giriş katında, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında anne Arzu Kuş (31) ve oğlu Zeynel Abidin Kuş dumandan etkilendi. Her ikisi de hemen Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Ne yazık ki, 5 gün süren tedavi sürecinin ardından küçük Zeynel Abidin, yaşamını yitirdi. Cenazesinin Nurdağı Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Anneye Devam Eden Tedavi

Anne Arzu Kuş'un tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Bu trajik olay, aile ve çevresindeki herkes üzerinde derin bir etki bıraktı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB'den Anormal Kitap Kapağı Açıklaması: Toplatılan Ders Notları
2
İspanya'da Düzensiz Göçmen Sayısı Rekor Kırdı: 45 Bini Aştı
3
Sivil Toplum Kuruluşlarından 'Sizi Bekliyorlar' Kampanyası
4
Elazığ'da Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı
5
MHP'li Büyükataman'dan Ümit Özdağ'a Sert Tepki
6
İstanbul'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 3'e Yükseldi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı