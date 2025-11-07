Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te yaklaşık 6 ay süren teknik takip sonucu düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı; işlemlerin ardından tutuklandılar.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:04
Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda toplam 19 kişi hakkında işlem yapıldı.

Operasyon, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirildi. Takip kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen materyaller

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye sevk ve tutuklama

Emniyetteki işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

GAZİANTEP'TE YAKLAŞIK 6 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİK TAKİBİN ARDINDAN YAPILAN YASA DIŞI BAHİS...

GAZİANTEP'TE YAKLAŞIK 6 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİK TAKİBİN ARDINDAN YAPILAN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
3
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
6
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
7
Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlu için arama çalışmaları 6. günde

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı