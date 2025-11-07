Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda toplam 19 kişi hakkında işlem yapıldı.

Operasyon, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirildi. Takip kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen materyaller

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye sevk ve tutuklama

Emniyetteki işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

