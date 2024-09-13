Gaziantep'te Yeni Kütüphane Açıldı

Gaziantep'te Önemli Bir Açılış

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te düzenlenen Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi açılışına katıldı ve kütüphanelerin kültürel birer merkez olduğuna vurgu yaptı.

Kütüphane sayısı artıyor

Bakan Ersoy, 2024 yılı itibarıyla Bakanlığa bağlı kütüphane sayısının 1296'ya ulaşacağını açıkladı. Son 5 yılda 275 halk kütüphanesinin yeniden yapılandırıldığını belirten Ersoy, ayrıca 200'e yakın kütüphanenin iyileştirilme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Gezici Kütüphane Hizmetleri

Erişilemeyen kütüphane hizmetlerine yönelik olarak, 80 gezici kütüphane ile kullanıcıların hizmetine sunulduğunu belirten Ersoy, engelli ve özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Protokol Katılımcıları

Açılış töreninde Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, ve diğer milletvekilleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gibi birçok protokol üyesi de yer aldı.

Kütüphane Turu

Konuşmasının ardından kütüphaneyi gezerek ilgililerden bilgi alan Bakan Ersoy, burada öğrencilerle de sohbet etti. Bu hizmetlerin, bütün vatandaşların bilgiye ulaşımını sağlamayı hedeflediği vurgulandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi açılışına katıldı. Ersoy, burada konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi açılışına katıldı. Ersoy, burada konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi açılışına katıldı. Ersoy, burada konuşma yaptı.