Gaziantep'te yeni şehir hastanesi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilecek

Gaziantep Şehir Hastanesi ve ulaşımını kolaylaştıracak yolların resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Gaziantep'te yeni şehir hastanesi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Gaziantep'te sağlık ve ulaşım alanında dev bir yatırımın açılışını gerçekleştirecek. Gaziantep Şehir Hastanesi ve bağlantı yolları, bölgenin en büyük ve en modern sağlık kompleksi olma özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve ulaşım ağını geliştirecek yolların açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medyada "Asrın birlikteliği." mesajıyla Türk bayrağı emojisi paylaştı.

Hastanede "Ana Hastane"nin yanı sıra "Genel Hastane ve Psikiyatri Hastanesi", "Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi", "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi", "Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi", "Onkoloji Hastanesi ve Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Hastanesi" gibi birimler bulunuyor. 

Hastanenin kapalı alanı 330 bin metrekare, yatak sayısı 1875, poliklinik sayısı 335, diyaliz yatağı sayısı 30, ameliyathane sayısı 64, yoğun bakım yatağı sayısı 259, otopark kapasitesi 4 bin 640 ve helikopter pisti de var.

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