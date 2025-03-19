Gaziantep'te Yetimlere Tahsis Edilen 100 Konut Protokolü İmzalandı

Gaziantep'te yetimlerin barınma ihtiyacını karşılamak üzere 100 konut kaymakamlığa devredildi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:59
Gaziantep'te Yetimlere Tahsis Edilen 100 Konut Protokolü İmzalandı

Gaziantep'te 100 Konut Yetimlere Kazandırıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, yetimlerin yararlanması amacıyla inşa edilen 100 konut kaymakamlığa devredildi. Valilik koordinasyonunda, Şahinbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Şahinbey Belediyesi arasında bir "Konut Edindirme İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Destek Mesajı

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Gaziantep Valisi Kemal Çeber yetim ailelere verdikleri desteği vurguladı. Protokolün ramazan ayının ruhuna ve millet anlayışına uygun olarak imzalandığını ifade eden Çeber, "Yetim aileler, aslında hepimizin ailesidir. Bizler yetimler konusunda çok hassas bir milletiz" dedi.

Yeni Konutlar ve Projeler

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, daha önce teslim edilen 100 konuta ek olarak yeni projeler geliştirdiklerini belirtti. "Depremden sonra Mavikent mahallemizde 100 yeni konut daha yaptık ve bunları da Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza devrediyoruz. Yetim aileler burayı herhangi bir ücret ödemeksizin kullanacaklar" ifadelerini kullandı.

Bu proje sayesinde Gaziantep'te yaşayan yetim ailelerin barınma ihtiyaçları karşılanacak ve onlara destek olunacak.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yetimlerin kullanımına sunulmak üzere yapılan 100 konut...

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yetimlerin kullanımına sunulmak üzere yapılan 100 konut kaymakamlığa devredildi. Valilik koordinasyonunda, Şahinbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Şahinbey Belediyesi arasında yetimlerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla belediye binasında "Konut Edindirme İş Birliği Protokolü" imzalandı. İmza törenine, Gaziantep Valisi Kemal Çeber (ortada), Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (solda), Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı (sağda) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'de Devlet Sırlarını Satan Mühendise İdam Cezası
2
Gazze Hükümeti: İsrail, BM Ekiplerine Yönelik Saldırıyla Korkunç Bir Suç İşledi
3
İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze Saldırılarıyla İlgili Derin Endişelerini Dile Getirdi
4
Tekirdağ'da Lodos Deniz Ulaşımını Aksatıyor
5
İsrail Ordusu Kuneytra'da Askeri Noktalar İnşa Etmeye Devam Ediyor
6
Nazilli'de Yangında Hayatını Kaybeden İtfaiyeci İçin Sınıfta Duygu Dolu Anma
7
Tulkerim'de İsrail'in Yıkımına Dair Felaket Tablosu

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL