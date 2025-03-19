Gaziantep'te Yetimlere Tahsis Edilen 100 Konut Protokolü İmzalandı

Gaziantep'te 100 Konut Yetimlere Kazandırıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, yetimlerin yararlanması amacıyla inşa edilen 100 konut kaymakamlığa devredildi. Valilik koordinasyonunda, Şahinbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Şahinbey Belediyesi arasında bir "Konut Edindirme İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Destek Mesajı

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Gaziantep Valisi Kemal Çeber yetim ailelere verdikleri desteği vurguladı. Protokolün ramazan ayının ruhuna ve millet anlayışına uygun olarak imzalandığını ifade eden Çeber, "Yetim aileler, aslında hepimizin ailesidir. Bizler yetimler konusunda çok hassas bir milletiz" dedi.

Yeni Konutlar ve Projeler

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, daha önce teslim edilen 100 konuta ek olarak yeni projeler geliştirdiklerini belirtti. "Depremden sonra Mavikent mahallemizde 100 yeni konut daha yaptık ve bunları da Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza devrediyoruz. Yetim aileler burayı herhangi bir ücret ödemeksizin kullanacaklar" ifadelerini kullandı.

Bu proje sayesinde Gaziantep'te yaşayan yetim ailelerin barınma ihtiyaçları karşılanacak ve onlara destek olunacak.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yetimlerin kullanımına sunulmak üzere yapılan 100 konut kaymakamlığa devredildi. Valilik koordinasyonunda, Şahinbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Şahinbey Belediyesi arasında yetimlerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla belediye binasında "Konut Edindirme İş Birliği Protokolü" imzalandı. İmza törenine, Gaziantep Valisi Kemal Çeber (ortada), Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (solda), Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı (sağda) katıldı.