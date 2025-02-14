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Gaziantep'te Yıkılan Cami Yeniden İbadete Açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Pınarbaşı Camisi, Gaziantep'te yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:09
Gaziantep'te Yıkılan Cami Yeniden İbadete Açıldı

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde Camii Yeniden Açıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Pınarbaşı Camisi, yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Cami, Diyanet İşleri Başkanlığı, Nurdağı Kaymakamlığı, belediye ve hayırseverlerin destekleriyle快速 bir biçimde yeniden yapıldı. Camii açılışına dair düzenlenen törende konuşan Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, deprem sonrası ilçelerinde hasar gören camilerin hızla onarıldığını ve tekrar ibadete sunulduğunu vurguladı.

İlçe Müftüsü Muhammet Ayyıldız, caminin yapımına katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti. Yapılan duanın ardından, yaklaşık 350 kişinin ibadet edebileceği cami, halkın hizmetine sunuldu.

Açılış törenine, Belediye Başkan Vekili Ekrem Şentürk ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan Sakçagözü Mahallesi Pınarbaşı Camisi; Diyanet İşleri Başkanlığı, Nurdağı Kaymakamlığı, belediye ve hayırseverlerin destekleriyle yeniden yapılarak ibadete açıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan Sakçagözü Mahallesi Pınarbaşı Camisi; Diyanet İşleri Başkanlığı, Nurdağı Kaymakamlığı, belediye ve hayırseverlerin destekleriyle yeniden yapılarak ibadete açıldı.

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