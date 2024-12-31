Gaziantep'te Yılın Son Nikah Töreni Kıyıldı

Gaziantep'te Yılın Son Nikahı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, yılın son nikahı Vali Kemal Çeber'in şahitliğinde kıyıldı. Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda düzenlenen törende, Ceren Gül Solmaz ile Caner Agul çifti, yeni bir hayata 'evet' dedi.

Vali'den Mutluluk Dilekleri

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından gerçekleştirilen nikah töreninde, Vali Kemal Çeber ve Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşcı çiftin nikah şahitliğini üstlendi. Vali Çeber, törende yaptığı konuşmada, evliliklerin genç neslin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Her yeni ve sağlıklı bir yuva bizim için çok önemli. Dolayısıyla biz gençlerin evlenmesini çok istiyoruz." dedi.

Evlenme Oranı ve Destekler

Vali Çeber, ülke genelindeki evlilik oranlarındaki azalmanın ve çocuk sayısındaki düşmenin endişe verici olduğunu vurgulayarak, gençlerin daha erken yaşta evlenmesini teşvik ettiklerini ifade etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, 2024'ün başından bu yana toplam 9 bin 343 nikaha imza attıklarını belirtti.

Özel Kurslar ve Destek Programları

Tahmazoğlu, evlenmek isteyen çiftler için özel kurslar açtıklarını ve evlilik okulunda önemli eğitimler verildiğini kaydetti. Ayrıca, evlilik okuluna katılan çiftlerin hediyeler aldığını ve düşük gelirli gençlere maddi destek sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Çifte Mutluluklar!

Son olarak, Vali Çeber, evlilik cüzdanını Solmaz ve Agul çiftine takdim ederek, onlara bir ömür boyu mutluluk diledi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yılın son nikahı Vali Kemal Çeber şahitliğinde kıyıldı. Nikah töreninde, Ceren Gül Solmaz (sağ), ile Caner Agul (sağ2) çiftinin nikahını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (sağda) kıydı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yılın son nikahı Vali Kemal Çeber şahitliğinde kıyıldı. Nikah töreninde, Ceren Gül Solmaz (sağ), ile Caner Agul (sağ2) çiftinin nikahını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (sağda) kıydı.