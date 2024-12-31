DOLAR
35,35 -0,08%
EURO
36,71 0,16%
ALTIN
2.972,66 -0,35%
BITCOIN
3.385.272,74 -1,24%

Gaziantep'te Yılın Son Nikah Töreni Kıyıldı

Gaziantep'te yılın son nikahı Vali Kemal Çeber şahitliğinde düzenlendi. Ceren Gül Solmaz ve Caner Agul çifti, mutluluğa adım attı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:51
Gaziantep'te Yılın Son Nikah Töreni Kıyıldı

Gaziantep'te Yılın Son Nikahı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, yılın son nikahı Vali Kemal Çeber'in şahitliğinde kıyıldı. Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda düzenlenen törende, Ceren Gül Solmaz ile Caner Agul çifti, yeni bir hayata 'evet' dedi.

Vali'den Mutluluk Dilekleri

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından gerçekleştirilen nikah töreninde, Vali Kemal Çeber ve Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşcı çiftin nikah şahitliğini üstlendi. Vali Çeber, törende yaptığı konuşmada, evliliklerin genç neslin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Her yeni ve sağlıklı bir yuva bizim için çok önemli. Dolayısıyla biz gençlerin evlenmesini çok istiyoruz." dedi.

Evlenme Oranı ve Destekler

Vali Çeber, ülke genelindeki evlilik oranlarındaki azalmanın ve çocuk sayısındaki düşmenin endişe verici olduğunu vurgulayarak, gençlerin daha erken yaşta evlenmesini teşvik ettiklerini ifade etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, 2024'ün başından bu yana toplam 9 bin 343 nikaha imza attıklarını belirtti.

Özel Kurslar ve Destek Programları

Tahmazoğlu, evlenmek isteyen çiftler için özel kurslar açtıklarını ve evlilik okulunda önemli eğitimler verildiğini kaydetti. Ayrıca, evlilik okuluna katılan çiftlerin hediyeler aldığını ve düşük gelirli gençlere maddi destek sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Çifte Mutluluklar!

Son olarak, Vali Çeber, evlilik cüzdanını Solmaz ve Agul çiftine takdim ederek, onlara bir ömür boyu mutluluk diledi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yılın son nikahı Vali Kemal Çeber şahitliğinde kıyıldı. Nikah...

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yılın son nikahı Vali Kemal Çeber şahitliğinde kıyıldı. Nikah töreninde, Ceren Gül Solmaz (sağ), ile Caner Agul (sağ2) çiftinin nikahını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (sağda) kıydı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yılın son nikahı Vali Kemal Çeber şahitliğinde kıyıldı. Nikah...

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yılın son nikahı Vali Kemal Çeber şahitliğinde kıyıldı. Nikah töreninde, Ceren Gül Solmaz (sağ), ile Caner Agul (sağ2) çiftinin nikahını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (sağda) kıydı.

İLGİLİ HABERLER

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Knidos Antik Kenti'ndeki Kaçak Restoran Kaldırılacak, Arkeolojik Kazılar Başlayacak
2
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 2'si Polis 7 Kişi Hayatını Kaybetti
3
SETA Panelinde 2024 Türk Dış Politikası ve 2025 Beklentileri Ele Alındı
4
Erzurum'da Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan İranlı Tutuklandı
5
Milli Savunma Bakanı Güler, Batman Valiliğini Ziyaret Etti
6
Yüzlerce STK, Filistin İçin Galata Köprüsü'nde Buluşuyor
7
Antalya'da Üst Geçidin Altında Ceset Bulundu

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler