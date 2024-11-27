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Gaziantep'te Zincir Market 7 Gün Kapalı Kalacak

Gaziantep'te bir zincir market, denetimlerde sıkça tarihi geçmiş ürün satmaktan 7 gün kapatıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 17:44
Gaziantep'te Zincir Market 7 Gün Kapalı Kalacak

Gaziantep'te Zincir Market Şubesine 7 Gün Kapatma Cezası

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda bir zincir market şubesine, encümen kararı ile 7 gün kapatma cezası verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce gerçekleştirilen dört ayrı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı tespit edilen zincir marketin, yasal çerçevede kapatılmasına karar verildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Açıklamada Bulundu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, açıklamasında vatandaşların sağlığını tehlikeye atan uygulamalara karşı kararlı bir mücadele yürüttüklerini ifade etti. Tahmazoğlu, denetimlerin amacı olarak sadece cezai işlem değil, aynı zamanda işletmelerin daha dikkatli ve sorumlu davranmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Başkan Tahmazoğlu, "Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Denetimler yalnızca cezai işlemlerle sınırlı kalmıyor. Halk sağlığını koruma misyonumuz doğrultusunda ilçe genelinde denetimlerimiz artarak devam ediyor. Özellikle gıda güvenliği konusundaki hassasiyetimiz devam edecek ve kurallara uymayan işletmelere karşı yasal çerçevede tedbirler alacağız," dedi.

Mühürlenen işletmenin kapısına, son kullanıcı için tehlike arz eden ürünler satmaktan dolayı 4 ayrı denetimde cezai işlem uygulandığı ve encümen kararı ile 7 gün kapalı kalacağına dair bir yazı asıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir zincir market...

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir zincir market şubesi encümen kararıyla 7 günlüğüne kapatıldı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir zincir market...

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir zincir market şubesi encümen kararıyla 7 günlüğüne kapatıldı.

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