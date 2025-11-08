Gaziantep'te zincirleme kaza: 9 yaşındaki İsmail Akan hayatını kaybetti

Kaza, Gaziantep-Nizip D-400 karayolu kırsal Sekili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen bir minibüs, bir otomobil ve muz yüklü kamyonetin karıştığı çarpışma sonucunda kamyonet savrularak yan yattı.

Kazaya karışan araç ve plakalar

Çarpışmaya karışan araçlar arasında 34 U 9514 plakalı minibüs, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile S.A. idaresindeki 33 ALB 776 plakalı muzlu yüklü kamyonet yer alıyordu.

Yaralananlar ve müdahale

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü S.A., kamyonette bulunan M.A. (14), B.A. (25) ve İsmail Akan (9)'a ilk müdahaleyi yaparak yaralıları Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan durumu ağır olan 9 yaşındaki İsmail Akan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olay yerinde polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

