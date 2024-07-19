Gaziantep'teki deprem davasında kritik karar: Mühendise hapis cezası!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan davada önemli bir karar verildi.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada,mahkeme başkanı, avukatların savunma dilekçelerini sunduğunu belirterek süreci hatırlattı. Duruşma savcısı ise, üç sanığın cezalandırılmasına yönelik mütalaasını tekrarladı.

Mahkeme, müzakerelerin ardından kararını açıkladı. Yılmaz Şahin Yurtyapan'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. Ancak cezada indirim uygulayarak 16 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti ve sanığın mesleğini 3 yıl yapmasının yasaklanmasına karar verdi.

