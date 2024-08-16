Gaziantep'teki Halı Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'in 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir halı fabrikasında bilinmeyen sebeplerden dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesini önlemek için itfaiye ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ve Destek Ekipleri Olay Yerinde

Yangın, sabaha karşı 04:10 sularında başlamış olup, itfaiye ekipleri yangınla mücadeleye hemen başladı. Yangın söndürme çalışmalarına, ilçe belediyeleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de dahil oldu. Gaziantep Valisi’nden Açıklama

Olay yerinde gazetecilere açıklamada bulunan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Ekiplerimiz tüm gücüyle yangına müdahale ediyor. Yangının çevresi tamamen sarıldı ve kontrol altına alındı." dedi.

Önemli Bilgiler Paylaşıldı

Vali Çeber, yangına 72 araç ve 206 personelle müdahale edildiğini belirtti. En büyük tesellilerinin can kaybı ve yaralanma olmaması olduğunu dile getiren Çeber, "Yangının çıkış nedenine ilişkin değerlendirmelere söndürme çalışmalarının ardından başlayacağız." ifadelerini kullandı. Çalışanların Metanetli Duruşu

Fabrika sahibinin ve çalışanlarının soğukkanlı duruş sergilediğini aktaran Vali Çeber, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.