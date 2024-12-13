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Gaziantep'teki Kavak Apartmanı Davası Devam Ediyor

Gaziantep'teki Kavak Apartmanı davasında 26 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yargılama sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:33
Gaziantep'teki Kavak Apartmanı Davası Devam Ediyor

Gaziantep'te Kavak Apartmanı Davasına Devam

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Kavak Apartmanı davası, 26 kişinin hayatını kaybetmesi ile devam ediyor. İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve Mustafa Türkmen katıldı.

Sanıkların Beraat Talepleri

Mahkeme, sanıkların haklarındaki suçlamaları kabul etmemesi üzerine beraat talebinde bulundu. Duruşma sonunda hakim, Ökkeş Kavak ve Mustafa Türkmen'in tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların mevcut halleriyle devam etmelerine hükmetti. Dava, 14 Mart 2025'teki bir sonraki duruşma için ertelendi.

Kavak'ın Daha Önceki Cezası

Ökkeş Kavak, daha önce 5 Aralık'ta aynı mahkemede görülen ve depremlerde 36 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı davasında 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, bu nedenle tutuklu bulunmaya devam etmektedir.

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