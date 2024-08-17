Gaziantep'ten 200 Bin Kişi Çanakkale'ye Ulaşarak Şehitlikleri Ziyaret Etti

Gaziantep'ten Çanakkale'ye Büyük Ziyaret

Şahinbey Belediyesi tarafından yaklaşık on yıl önce başlatılan "Gaziler Diyarı'ndan Şehitler Diyarı'na" projesi, 200 bin kişinin Çanakkale'ye gitmesini sağladı. Bu proje, Gaziantep'teki vatandaşların tarihi şehitlikleri ziyaret ederek milli duygularını pekiştirmelerine olanak tanıyor.

Projenin Amaçları ve Hedefleri

Belediyeden yapılan açıklamalara göre, "Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı" etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu projeyle, Gazianteplilerin her gün Çanakkale'ye uçak seferleri ile ulaşımları sağlanıyor. Geçmişe dair hatıraların yaşatıldığı bu ziyaretler, katılımcılara hem milli duygularını yeniden canlandırma hem de Çanakkale'nin tarihi ve turistik yerlerini keşfetme fırsatı sunuyor.

İleriye Dönük Hedefler

Şu ana kadar toplam 200 bin kişi Çanakkale'yi ziyaret ederken, yıl sonuna kadar ek olarak 18 bin kişinin daha bu organizasyon aracılığıyla Çanakkale'ye götürülmesi planlanıyor.

Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, projenin önemine dikkat çekerek, "Çanakkale Zaferi, vatanı ve değerleri için mücadele eden ecdadımızın destanıdır. Bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak görevimizdir. Bu projeyle genç nesillerin ecdadıyla olan bağını güçlendirmeyi amaçlıyoruz," şeklinde konuştu.

Ayrıca, projenin bir parçası olarak, katılımcılara düzenlenen 15 saatlik ziyaret süresinde yemek ikramı ve diğer ihtiyaçların Şahinbey Belediyesi tarafından karşılandığı da belirtildi.

Şahinbey Belediyesince yaklaşık 10 yıl önce hayata geçirilen "Gaziler Diyarı'ndan Şehitler Diyarı"na projesi kapsamında 200 bin kişi, Gaziantep'ten Çanakkale'ye götürülerek şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesince yaklaşık 10 yıl önce hayata geçirilen "Gaziler Diyarı'ndan Şehitler Diyarı"na projesi kapsamında 200 bin kişi, Gaziantep'ten Çanakkale'ye götürülerek şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesince yaklaşık 10 yıl önce hayata geçirilen "Gaziler Diyarı'ndan Şehitler Diyarı"na projesi kapsamında 200 bin kişi, Gaziantep'ten Çanakkale'ye götürülerek şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdi.